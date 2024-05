Gracelandin pakkohuutokauppa jäihin – Elviksen kotia ei toistaiseksi ulosmitata

Elvis Presleyn legendaarisen kodin, Gracelandin, ulosmittaus on jäädytetty. Kiinteistö oli määrä pakkohuutokaupata torstaina.



Ulosmittauksen estivät Shelbyn piirikunnan viranomaiset Tennesseen osavaltiossa, koska ulosmittaukseen liittyvissä asiakirjoissa oli epäselvyyksiä.

Naussany Investments & Private Lending -yhtiön väitteen mukaan Elviksen edesmennyt tytär Lisa Marie Presley oli vuonna 2018 pannut kiinteistön 3,8 miljoonan dollarin lainan vakuudeksi.



Lisa Marie Presley kuoli viime vuoden tammikuussa.



Elviksen tyttärentyttären, näyttelijä Riley Keoughin mukaan lainaa koskevat dokumentit ovat väärennöksiä. Keough on vienyt asian oikeuteen.

Elvis Presley Enterprises Inc -yhtiö piti päätöstä erinomaisena.



– Kuten oikeus on tehnyt selväksi, vaatimukset ovat perättömiä. Ulosmittausta ei tule.



– Graceland jatkaa toimintaansa, kuten se on tehnyt edeltävät 42 vuotta. Elvis-fanit ympäri maailmaa voivat jatkossakin saada parhaan mahdollisen kokemuksen vieraillessaan hänen ikonisessa kodissaan, yhtiön lausunnossa sanottiin.



Memphisissä Tennesseessä sijaitseva Graceland toimii museona,



Elvis Presley kuoli vuonna 1977.