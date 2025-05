Globenissa dramaattinen muutos – Ruotsin tähdeltä kritiikkiä

Legendaarinen Tukholman Globen-halli, nykyinen Avicii Arena saa kritiikkiä Ruotsin tähtipelaajalta Mika Zibanejadilta.

Avicii Arenaa on remontoitu MM-turnauksen alla, mutta yhdeltä osin on otettu tietynlaista takapakkia. Areenalla oli aiemmin tunnistettavat kirkkaanpunaiset istuimet, mutta nyt istuinrivien päävärinä on musta.

Musta väri on aiheuttanut omat haasteensa kaukalossa ahkeroiville pelaajille.

– En tiedä, mitä sanoa. On mukavaa, että hallissa on väkeä, joten ei tarvitse murehtia noista mustista tuoleista, New York Rangersin ja Ruotsin maajoukkueen keskushyökkääjä Mika Zibanejad sanoi Aftonbladetille.

Aftonbladetin mukaan areenassa harjoitelleet Ruotsin pelaajat ovat harmitelleet kiekon katoamista penkkirivien muodostamaan mustaan taustaan.

– Kun kiekon ampuu laseja pitkin päätyyn, sitä ei juuri näe. Kiekko katoaa mustien tuolien muodostamaan taustaan noustessaan ylös, Zibanejad kertoo.

Pääkuvan paikalla olevalta videola voit katsoa kuvaa Leijonien harjoituksista mustien istuinten ympäröimänä.

Kaikeksi onneksi ongelman pitäisi korjaantua otteluissa, jotka ainakin Ruotsin pelatessa lienevät loppuunmyytyjä.

– On onni, että pelit myydään loppuun ja yleisö on taustalla.

MM-turnaus käynnistyy perjantaina. Suomi kohtaa avausottelussaan Avicii Arenalla Itävallan kello 17.20.

2:30 Mika Saukkonen paikalla 30 vuotta sitten – Tulosruutu palasi Globenin kultamaille.