Giovanni, 19, ammuttiin Tukholmassa: Äiti kertoi Aftonbladetille viimeisestä hetkestä poikansa kanssa – "Katson videota jatkuvasti"

Giovannin äiti haluaa kertoa tapahtumista. Hän itkee haastattelun ajan. Äiti haluaa muistuttaa, että jokaisen ampumisen ja surevan perheen taustalla on oma tarinansa. Nyt äidin on järjestettävä poikansa hautajaiset.

Poliisi: Osa jengiväkivaltaa

– Hän oli luonamme ja leikki pienen tyttäreni kanssa. He naureskelivat paljon yhdessä. Kävelimme metsässä ja he leikkivät männynkävyillä. He kävelivät käsi kädessä.