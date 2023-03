Georgian parlamentti kuoppasi lopullisesti kiistellyn lakiesityksen ulkomaisista agenteista

Sadat hallitusta vastustavat ihmiset osoittivat mieltään parlamenttirakennuksen edustalla äänestyksen aikana. Oppositio on vakuuttanut protestien jatkuvan niin kauan kuin on varmaa, että maa on palannut länsimyönteiselle tielle. Useiden kommenttien perusteella tämä edellyttäisi maan nykyhallinnon vaihtumista.