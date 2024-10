Georgia äänestää: Vaihtoehtoina Venäjä tai Eurooppa

Georgialaiset päättävät tänään vaaliuurnilla maansa suunnasta parlamenttivaaleissa. Euroopan aidalla istunut hallitus on viime aikoina kääntänyt jalkojaan yhä enemmän poispäin Euroopasta, joten samalla käydään linjavaalit maan ulkopoliittisesta suunnasta.

Georgialainen unelma on ollut hallitusvastuussa jo 12 vuotta, ja kannatusmittaukset ovat ennustaneet sille vajaan 40 prosentin kannatusta. Kannatuksen taustalta löytyy maan kansalaisten riippuvaisuutta Venäjästä sekä puolueen viesti itsestään vakauden tuojana suhteessa Venäjään.

– Bidzina Ivanishvilin tahtotila on henkilökohtainen turvallisuus ja hänen miljardiensa turvallisuus. Ja siihen hän tarvitsee valtiota, Narinen sanoi.

Useita Eurooppa-myönteisiä vaihtoehtoja

Hankalasti ennustettavampi kokonaisuus on Georgialaisen unelman Eurooppa-myönteinen vaihtoehto. Osa puolueista on muodostanut liittoja, jotta ne pääsevät tarvitun vaalikynnyksen yli.

Tunnetuin oppositiovoima Georgiassa on keskustaoikeistolainen Yhdistynyt kansallinen liike, joka tunnetaan maan entisestä presidentistä Mihail Saakashvilista.

Saakashvili oli presidenttinä vuosina 2008–2013 ja johti maata Venäjän hyökätessä Georgiaan. Tällä hetkellä hän suorittaa vankeusrangaistusta vallan väärinkäytöstä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on pitänyt hänen kohteluaan vankilassa poliittisena kostona.

Poliittiseen keskustaan asemoituu myös Georgian puolesta -puolue, jota johtaa entinen pääministeri Giorgi Gakharia . Pääministeriaikanaan Gakharia kuului Georgialaiseen unelmaan, mutta hänen nykyinen puolueensa on Eurooppa-myönteinen.

Lisäksi Eurooppa-myönteisessä oppositiossa on ehdolla on kaksi useasta puolueesta koostuvaa liittoumaa. Käytännössä vaalien tulos on siis hyvin auki, ellei Georgialainen unelma saa yli puolia parlamenttipaikoista.