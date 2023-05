G7-maiden huippukokous alkaa huomenna – MTV Uutisten ulkomaantoimittaja: Länsi herännyt myöhään Kiinan pyrkimyksiin

Kokoukseen osallistuu seitsemän suurinta ja merkittävintä läntistä teollisuusmaata. Joukossa on Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Kanada, Italia, Britannia ja Japani.

– (Maat ovat esillä) Sellaisissa yhteyksissä, jotka kertovat, että geopolitiikka on tehnyt hyvin voimakkaan paluun kansainvälisiin suhteisiin. Vapaan markkinatalouden kultakausi on nyt ohi. Maailmanpolitiikkaa sanelevat hyvin paljon monet muutkin asiat kuin talous, Hopsu toteaa.

Venäjän vastaisia pakotteita on asetettu jo useita ja monille eri henkilöille.

– Toinen on se, että pyritään Venäjän vientiä rajoittamaan muissakin tuotteissa ja tässä on tarkoitus puuttua myös kolmansiin maihin, joiden kautta Venäjä on pystynyt lännen pakotteita kiertämään.