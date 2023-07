FSB väittää pidättäneensä LGBT-aktivistin epäiltynä maanpetoksesta

FSB:n mukaan, "on todettu, että aiemmin sukupuolensa naisesta mieheksi vaihtanut LGBT:n aktivisti … teki rahasiirron Ukrainan luotto- ja rahoitusorganisaation käyttötilille. Tarkoituksena on taloudellista apua Ukrainan asevoimille".

Viranomaisten mukaan, henkilö on ihmisoikeusmediaprojektin OVD-Info vapaaehtoinen. OVD-Info on "Venäjän vastainen tietolähde" ja on tunnustettu "ulkomaiseksi agentiksi".