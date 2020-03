Fortumin hallituksen puheenjohtaja Lievonen: Lundmarkille seuraaja mahdollisimman nopeasti

– Pörssiyhtiössä on varasuunnitelma päällä koko ajan ja nyt sitä tiivistetään. Rupeamme katsomaan kansainvälisesti parasta osaajaa Fortumille. On hän sitten suomalainen tai ulkomaalainen, kansainvälistä osaamista pitää olla energialiiketoiminnassa tai vastaavassa, Lievonen määrittelee

Kivihiilivoimala hiertää Fortumin imagoa

– Hiilivoimala on Uniperin päätös. Meillä on hyvä strategia. Uniperin yhdistymisen kautta Fortum tulee olemaan Euroopan kolmanneksi suurin toimija uusiutuvassa energiassa. Siellä on selkeät lähtökohdat, miten Uniper tulee vähentämään hiiltä. Fortum on tehnyt paljon hiilen vähennystä omilla alueillaan Suomessa, Lievonen puolustautuu.