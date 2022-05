Fortum valmistautuu vetäytymään Venäjältä – "Euroopan energiasektori on kriisissä"

Rauramo totesi katsauksessaan, että Venäjän hyökkäyssodan myötä koko Fortumin toimintaympäristö, markkinoista poliittiseen päätöksentekoon ja pakotteisiin, on ollut jatkuvassa muutoksessa.

– Se on aiheuttanut ennennäkemättömiä haasteita lyhyellä aikavälillä koko energiasektorille Euroopassa. Euroopan energiasektori on kriisissä, ja se luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Fortumiin, Rauramo sanoi pörssitiedotteessa.

Kertoi aiemmin lopettaneensa venäläisten tytäryhtiöiden rahoittamisen

Fortum on jo aiemmin ilmoittanut lopettavansa uudet investoinnit ja venäläisten tytäryhtiöiden rahoituksen. Fortum on päättänyt myös lopettaa Fortum-brändin käyttämisen Venäjällä. Täysi vetäytyminen ja Venäjän-toimintojen myynti saattaa viedä aikaa, ja prosessi edellyttää viranomaishyväksyntää, Rauramo muistutti.

Pois on kuitenkin päästävä, Rauramo sanoi, vaikka Uniperin keskeinen markkina Saksa on vahvasti riippuvainen maakaasun tuonnista. Maan hallitus on toistellut, ettei irtautuminen venäläisen kaasun tuonnista ole heti mahdollista.