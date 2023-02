Fortum suunnittelee Inkooseen ammoniakkitehdasta – tulisi lähelle norjalaisten havittelemaa terästehdasta

Inkoon kunnassa on käynnissä kaavoitushanke, joka tähtää mahdollistamaan norjalaisen Blastr-yhtiön terästehtaan rakentamisen myös energiayhtiö Fortumin ammoniakkitehtaan.

Kaava-alue on yhteensä 300 hehtaarin kokoinen ja kyseinen ”Joddböle III” -kaavoitus pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Tehtaiden kaavoitus edellyttää ympäristövaikutusten arviointia eli yva-menettelyä.

Syynä vihreä vety

Aiemmin uutisoitu norjalaisen Blastrin terästehdashankkeen tavoitteena on aloittaa teräksen tuotanto Inkoossa vuoden 2026 loppuun mennessä. Hanke tarvitsee tosin aluksi neljän miljardin euron edestä rahoitusta.

Blastr on varsin tuore yritys, mutta Fortum on huomattavasti perinteisempi energia-alan yritys, jolla on resursseja tehtaan perustamiseen.