Sukunimi Forsberg on ollut aiemminkin piikkinä suomalaisten lihassa. Lauantaina "Foppa" aiheutti harmaita hiuksia Helsingin IFK:lle.
Pelicans-hyökkääjä Christoffer Forsberg pamautti nimittäin hattutempun HIFK:n nuottaan lauantain Lahden mittelössä.
Forsberg osui ensimmäisen kerran toisen erän alkuhetkillä (20.50). Lisää tuli erän puolen välin tuntumassa (28.25).
Ruotsalaishyökkääjän hattutemppu täydentyi kolmannen erän alkuhetkillä (43.03), kun hän siivosi irtokiekon HIFK-vahti Paavo Kohosen selän taakse.
Pelicans siirtyi kyseisen osuman avulla 5–2-johtoon.
Jutun yläreunan videolla kuvaa Forsbergin hattutemppuosumasta.
Forsberg, 31, siirtyi kesällä ruotsalaisseura Malmö Redhaawksin riveistä Lahteen ja Pelicansiin.
Forsberg iski samalla tämän liigakauden ensimmäisen hattutempun.