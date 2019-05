Floridalaiset opettajat ovat saamassa luvan kantaa asetta koulussa – koulusurman käynnistämä kiistelty lakialoite menossa läpi

Yhdysvaltain osavaltion päättäjät hyväksyivät keskiviikkona kiistellyn aloitteen, joka antaisi Floridan koulujen opettajille luvan kantaa asetta kouluissa, kertoo The Guardian . Aloitteen voimaan tuleminen on kiinni enää kuvernööri Ron DeSantisista, jonka odotetaan allekirjoittavan uuden lain.

Aseenkantoluvan antaminen opettajille on The Guardinin mukaan osa laajempaa koulujen turvallisuuteen tähtäävää lakipakettia, jota osavaltiossa ryhdyttiin sorvaamaan Parklandin kaupungissa viime vuonna tapahtuneen kouluammuskelun jälkeen. Ammuskelussa kuoli 17 koulun oppilasta ja henkilökunnan jäsentä.

Lakialoitteelle antoi tuen Floridan republikaanienemmistöinen edustajainhuone. Hanke on herättänyt myös paljon vastustusta, ja The Guardianin siteeraaman kyselyn mukaan suurin osa floridalaisista vastusti aseiden antamista opettajille. Lehden mukaan aloite on herättänyt huolta niin vahinkolaukauksista kuin opettajien tekemistä kouluiskuista.