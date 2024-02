Florida Panthers hurjasteli historiallisen ilotulituksen – suomalaispakista Buffalon sankari

Heiskaselle syöttöpiste

Floridalaisten kohtaaminen päättyi rangaistuksiin

Seura on lehden mukaan myös yhden vierasvoiton päässä NHL-ennätyksestä. Panthers on vasta kuudes joukkue NHL:n historiassa, joka on voittanut vähintään 11 vierasottelua peräjälkeen. Liigaennätys on 12 peräkkäistä vierasvoittoa, johon ovat yltäneet Detroit Red Wings ja Minnesota Wild.