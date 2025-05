Flavio Briatore kiisti kohutun F1-päätöksen Viaplaylle

Alpine-talli ei suunnittele kuljettajapäätöksiään viiden kisan aikaikkunalla, sanoo tallipäällikkö Flavio Briatore Viaplayn haastattelussa.

Alpine aiheutti viime viikolla kohun nostamalla argentiinalaisen Franco Colapinton F1-kisakuskikseen kauden tiimissä aloittaneen tulokaskuski Jack Doohanin tilalle.

Samassa yhteydessä ihmetystä herätti tallin ilmoitus, että Colapinto ajaa toistaiseksi vain viisi kisaa, kunnes jatkoa arvioidaan uudelleen.

Samoihin aikoihin Alpinella tapahtui muitakin muutoksia, kun tallipäällikkö Oliver Oakes sai lähteä. Tilalle nousi F1-sarjassa meritoitunut Flavio Briatore, joka toimi tiimissä neuvonantajan roolissa.

Briatoren tulon myötä suunnitelma viiden kisan kokeilusta on ilmeisesti päätetty hylätä, vaikka italialaispomo oli sitä itse alun perin pohjustamassa. Viaplayn Mervi Kallio kysyi asiasta ennen Imolan F1-kisaa.

– Ei, ei. Unohdetaan se viisi kisaa. Minä päätän, Briatore tokaisi kättään heilauttaen.

Colapinto sai Alpine-pestilleen vaikean alun rysäytettyään ulos Imolan aika-ajossa lauantaina. Hän sai päälle rangaistuksen menemisestä varikkosuoralle liian aikaisin, mikä pudotti lähtöruutua pykälällä 16. sijalle. Samalla sijalla hän tuli myös maaliin sunnuntain kisassa.

– Hän on ensimmäisessä kisassaan ja vaikeassa tilanteessa onnettomuutensa takia. Katsotaan. Täytyy olla kärsivällinen, koska hän on nuori kaveri, jolla on paljon potentiaalia, Briatore hymyili.