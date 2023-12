Finnkino ja poliisi erimielisiä: Elokuvateatterin mielestä sisällä ei ammuttu

– On ollut tilanne, jonka henkilökunta on kokenut uhkaavaksi ja ovat olleet poliisiin yhteydessä, kertoo kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila MTV Uutisille.

Poliisi: Tiedot tarkentuvat tutkinnassa

Rikosylikomisario Ritva Elomaa kertoo MTV Uutisille, että poliisin tiedot tapahtumista perustuvat alkutietoihin. Varmaa on, että on ammuttu yksi laukaus, joka on pysähtyi uhrin kantamiin luotiliiveihin. Tapahtumien yksityiskohtia selvitetään, ja esimerkiksi valvontakameratallenteista odotetaan paljastuvan, mitä missäkin on tapahtunut.