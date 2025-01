Finnairin työriitaan ei vieläkään ratkaisua – tilanne kuukausien jälkeen "lähes lähtöpisteessä"

Finnairin työriitaan ei ei ole saatu ratkaisua. Työnantajapuolen mukaan "mikään työmarkkinaneuvotteluissa normaalisti käytetty etenemistapa ei ole tuottanut tulosta".

Finnairin liikennelentäjiä koskevan työriidan sovittelu on päättynyt tiistailta.

Asiasta kertoi STT:lle tekstiviestitse neuvottelujohtaja Heini Wiik-Blåfield Palvelualojen työnantajat Paltasta. Hän kertoo myös, että sovittelua jatketaan huomenna keskiviikkona kello 10.

Paltan tiedotteessa Wiik-Blåfield moittii Finnairin lentäjiä edustavaa Suomen Liikennelentäjäliittoa (SLL).

– On käsittämätöntä, että tilanne edelleen on näin vaikea ja lähes lähtöpisteessä, kuukausien tuloksettomien neuvottelujen jälkeen. Sovittelun kauttakin ratkaisua on pyritty hakemaan jo marraskuun alkupäivistä lähtien, mutta SLL ei edelleenkään ole osoittanut vastaantuloa omista vaatimuksistaan, Wiik-Blåfield sanoo.

SLL ja Palta ovat neuvotelleet uudesta työehtosopimuksesta elokuusta lähtien. Sopimukseton tila alkoi syyskuun lopussa, ja valtakunnansovittelijan johdolla työriitaa alettiin selvittää marraskuussa.

Wiik-Blåfield käyttää tiedotteessa kovia ilmaisuja.

– Yleensä tässä vaiheessa neuvotteluprosessia eväitä kompromisseihin on jo löydetty, joten SLL:n ratkaisuhaluttomuus ja -kyvyttömyys ihmetyttää. Olemme yrittäneet hakea ratkaisuja viime kuukausien aikana eri tavoin, mutta mikään työmarkkinaneuvotteluissa normaalisti käytetty etenemistapa ei SLL:n kanssa ole tuottanut tulosta.

Poissaolijoille ei sijaisia

Liikennelentäjäliiton työtaistelutoimet, kuten varallaolokielto, ovat astuneet jälleen voimaan joulutauon jälkeen.

Varallaolokielto merkitsee, että lentäjät eivät sijaista töistä pois jääviä kollegoitaan. Tämä merkitsee käytännössä, että lentoja voidaan joutua perumaan lyhyellä varoitusajalla.

Paltan mukaan SLL:n työtaistelutoimien takia on jouduttu tähän mennessä perumaan noin 420 lentoa.

Joulukuussa Liikennelentäjäliitolla oli kaksi päivän mittaista lakkoa, joiden vuoksi Finnair perui yhteensä noin 300 lentoa.

SLL on aiemmin kertonut, että sitä hiertää esimerkiksi se, ettei työnantajapuoli ole valmis sopimaan palkankorotuksista suoraan lentäjien kanssa.

SLL hylkäsi joulukuun puolivälissä esitetyn valtakunnansovittelijan antaman sovintoehdotuksen. Siinä esitettiin, että palkankorotuksen suuruus ja aikataulu määräytyisivät teknologiateollisuuden toimihenkilöiden palkankorotuksen mukaan. Nämä työehtosopimusneuvottelut ovat kesken.

Lue myös: