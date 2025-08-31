Finnairin lennolla ongelmatilanne

Finnairin lento AY947 Helsingistä Trondheimiin joutui odottamaan tänään laskeutumista Trondheimin kentälle varotoimenpiteenä.
Flightradar-sivuston mukaan Finnairin kone kierteli useaan otteeseen Trondheimin kentän yläpuolella ennen laskeutumistaan. Sivuston mukaan kyseessä on kaksimoottorinen potkuriturbiinikäyttöinen ATR ATR-72 -mallinen kone.
Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo MTV Uutisille, että tilanteessa oli epävarmaa, oliko koneen laskuteline ulkona. Tämän takia kone joutui odottamaan laskeutumista.
– Lennonjohtotornista saatiin visuaalinen vahvistus, että laskuteline oli ulkona, Tallqvist kertoo.
Tämän jälkeen kone pääsi laskeutumaan kentälle. Kone pääsi laskeutumaan kello 11. jälkeen Suomen aikaa, noin 35 minuuttia aikataulustaan jäljessä.
Kentällä odotti varmuuden vuoksi pelastusyksikkö.
Tallqvistin mukaan tilanne on nyt ohi.