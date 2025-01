Finnairin lennoilta poistettiin satoja matkustajia viime vuonna – poliisia tai vartijoita tarvittiin lähes 200 kertaa

Finnair saattaa hakea kansanedustaja Tomi Immoselta vahingonkorvauksia. Korvausvaatimuksia harkitaan tapauskohtaisesti.

Perussuomalaisten kansanedustaja Tomi Immonen myöntää Facebook-päivityksessään juoneensa liikaa ennen lennolle lähtöä. Immonen poistettiin poliisin avustuksella Finnairin Thaimaan-lennolta lauantaina.

Immonen ei ole yksin. Finnairin lennoilta ohjattiin viime vuonna pois viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin mukaan ”joitain satoja matkustajia”.

– Meidän lennoillamme on vuosittain noin 10 miljoonaa asiakasta ja meillä on ollut joitain satoja sellaisia tilanteita viime vuoden aikana, että asiakas on ohjattu pois lennolta joko siinä portilla tai sitten, kun asiakas on päässyt koneeseen, niin näitä on ollut muutama sata.

Koneesta poistamiseen on eri syitä.

– Ihmisen tulee olla lentokelpoinen. Jos asiakkaan terveydentila tai muu tila olisi sellainen, että hän ei olisi toimintakykyinen lennon aikana, niin silloin hänet voidaan poistaa koneesta, kertoo Tallqvist.

– Päihtymyksen vuoksi voi olla häiritsevää, aggressiivista käytöstä. Sitten on tilanteita, joissa asiakkaan oman turvallisuuden vuoksi hänen terveydentilansa estää lentämisen. Esimerkiksi kovassa kuumeessa ei voi lähteä lentämään.

Humalassa oleva on turvallisuusriski

Lentokoneeseen ei saa tulla humalassa.

– Humalassa ei saa tulla. Alkoholia voi nauttia, mutta humalassa oleva henkilö ei ole toimintakykyinen eikä pysty esimerkiksi tällaisessa evakuointitilanteessa toimimaan ohjeiden mukaisesti.

–Tässä katsotaan kaikkien asiakkaiden turvallisuutta. Henkilökuntamme vastaa koko lennon ja kaikkien asiakkaiden turvallisuudesta, ja silloin humalassa oleva ihminen on turvallisuusriski.



Viimekädessä lennon kapteeni päättää, milloin matkustaja on syytä poistaa koneesta. Tomi Immosen tapauksessa tilanteen hoitamiseen tarvittiin avuksi poliisi.



– Suurin osa tilanteista, häiriökäyttäytymisestä ratkeaa ihan keskustelemalla. Meillä on erittäin hyvä, kokenut henkilökunta, joka useimmiten saa keskustelemalla nämä asiat hoidettua.

– Meidän lennoillamme on ollut lähes kaksisataa sellaista tapausta, että olemme joutuneet ottamaan poliisin tai lentoaseman turvallisuushenkilöstön konetta vastaan sitten, kun se laskeutuu. Tuolloin asiakas joko käyttäytyy häiritsevästi tai ollut muuten sellaisessa tilanteessa, että poliisia on tarvittu apuun.

Korvauksia haetaan harvakseltaan

Finnair on hakenut vahingonkorvauksia harvakseltaan. Niistä päätetään tapauskohtaisesti ja päätökseen vaikuttavat vahingon määrä ja sen vakavuusaste.

Finnair lentää vuosittain noin 100 000 lentoa.