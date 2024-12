Rock-yhtye Guns N’ Roses esiintyy Tampereen Ratinan stadionilla.

Historian merkittävimpiin rock-yhtyeisiin lukeutuva Guns N' Roses on maanantaina 9. joulukuuta julkistanut vuoden 2025 massiivisen Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things -kiertueensa, joka käsittää kaikkiaan 24 keikkaa ympäri Lähi-itää ja Eurooppaa.

Suomessa Axl Rosen luotsaama yhtye nähdään Tampereen Ratinan stadionilla maanantaina 7. heinäkuuta 2025. Lämmittelijänä toimii Public Enemy. Konsertin ennakkolipunmyynti alkaa jo tiistaina 10. joulukuuta, yleinen lipunmyynti käynnistyy perjantaina 13. joulukuuta klo 9.

Toukokuun 23. päivä käynnistyvällä kiertueella bändi esiintyy ensimmäistä kertaa mm. Saudi-Arabiassa, Georgiassa, Liettuassa ja Luxemburgissa sekä palaavat jo tutuiksi tulleille esiintymisareenoille Bulgariassa, Serbiassa, Turkissa, Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, Tšekissä, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Puolassa, Unkarissa ja Itävallassa.

Guns N’ Roses on myös yksi maailman striimatuimmista rock-yhtyeistä, ja sillä on keskimäärin 24 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssa. Yhtyeen historiallinen Not In This Lifetime -paluukiertue (2016-2019) alkoi Coachella-festivaaleilta, jossa yhtye oli pääesiintyjänä. Kaikkiaan tämä kautta aikojen neljänneksi tuottoisin kiertue keräsi yli 5 miljoonaa konserttikävijää.