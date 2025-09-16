Formula 1:n sprinttiviikonloppuja ajetaan ensi kaudella kuudessa osakilpailussa. Singapore saa ensimmäistä kertaa sprinttilähdön järjestettäväkseen.
F1 ilmoitti tiistaina, että kaudella 2026 lauantain lyhyitä sprinttikisoja ajetaan Kiinan Shanghaissa, Yhdysvaltain Miamissa, Kanadan Montrealissa, Hollannin Zandvoortissa, Britannian Silverstonessa ja Singaporessa.
Erikoisinta uudistuksessa on Singaporen tulo mukaan sprinttikalenteriin. Pikakisoja on tähän asti viety lähinnä radoille, joissa ohittaminen on helpompaa. Katuradalla ohituspaikat ovat erittäin vähissä.
Aika-ajot sprinttiin ajetaan perjantaisin ensimmäisten harjoitusten jälkeen.. Lauantaina ohjelmassa ovat sprinttikisa ja aika-ajo sunnuntain varsinaiseen kisalähtöön.