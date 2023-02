Testit osoittivat Mercedeksen suuren heikkouden, Red Bull -pomo suhtautuu kilpakumppaniinsa epäilevästi – "Vaikea lukea"

Viime kauden tapaan Red Bull näytti testeissä vahvalta ja talli kuittasi pohja-ajan nimiinsä kahtena testipäivänä. Testien perusteella Ferrari on hieman Red Bullia jäljessä, mutta suurimmat kysymysmerkit leijuvat Mercedeksen yllä.

Auto, Motor und Sportin tekemä tilasto F1-testien huippunopeuksista herätti kysymykset Mercedeksen suorituskyvystä huippuunsa, sillä heidän listauksensa mukaan saksalaistallin huippunopeus on koko sakin huonoin.

Suoranopeuden kärjessä keikkuvat Ferrari (326,6 km/h) ja Red Bull (326,9 km/h), joiden huippunopeus Bahrainissa ylsi yli 326 kilometriin tunnissa. Ero Mercedekseen on huomattava, sillä Mercedeksen huippunopeudeksi listattiin vain 321,1 km/h.

– Todella vaikea sanoa. Ferrari näyttää todella nopealta. Mercedeksen tilannetta on vaikea lukea. Pidättelevätkö he vielä vauhtiaan? Se selviää tällä viikolla, Horner vihjaa F1:n haastattelussa .

– He ovat ottaneet ison kehitysaskeleen. Näyttää siltä, että heidän konseptinsa on tuonut heitä eteenpäin, eivätkä he ole enää kaukana. Varsinkin Fernando Alonso näyttää todella iskukykyiseltä, Horner perkaa.