Ex-venäläisfutarilta suoraa puhetta kotimaastaan – "Edustamme maata, joka käyttäytyy kuin terroristit"

Vuonna 2015 jalkapallouransa päättänyt Savin edusti lukuisia venäläisseuroja. Peliuran jälkeen hän on toiminut muun muassa media-alalla. Viime vuodet hän on tehnyt Krasava-nimistä jalkapalloblogia YouTubeen ja hänellä on yli miljoona tilaajaa. Savin teki viime vuonna dokumentin Ukrainasta Venäjän aloitettua hyökkäyssodan maassa.