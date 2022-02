Ex-ulkoministeri Tuomioja vertaa Putinia Hitleriin: ”Puheet ja teot ovat sukua fasismille”

– Edellinen suurvaltajohtaja, joka on yhtä häikäilemättömästi kuin Putin valehdellut ja toteuttanut sairaita ja rikollisia haaveitaan oli Hitler. Pahempaakin voi olla edessä jos tähän ei osata vastata oikealla tavalla.

Putinin motiiveja Ukrainaan hyökkäämisestä on arvuuteltu pitkään, samoin kuin hänen mielenliikkeitään ylipäätään.

– Monet arvioivat hänen olevan irtautunut todellisuudesta. Hän on ollut pitkälti ”bunkkerissa” pari vuotta, koska hän on niin koronakammoinen. Hän on ympäröinyt itsensä samanmielisellä porukalla eikä hän saa mistään toisenlaisia arvioita. Ehkä hän haluaa jäädä historiaan ”Putin Suurena”, joka viittaisi jonkinlaiseen rajojen laajentamiseen.