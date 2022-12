Ex-Salkkarit-tähti Kerttu Rissanen lähti yksin yli kuukaudeksi reissuun – suuntasi matkakohteessa heti kuntosalille

– Oon viel semi pihalla tost matkustamisesta mut selvisin silti jo Les Mills-salille jäsenyyttä hakemaan. First things first. Ihmiset vaikuttavat tosi ystävällisiltä täällä ja Auckland on täynnä kivoja ravintoloita.

Oon matkustanut aiemminkin yksin, mut menee taas hetki tottua tähän et on all by myself. Yksin reissaaminen on oikeesti jees! Ja sit kiva et mama tulee tänne ennen joulua, Rissanen kirjoitti julkaiseman kuvan yhteyteen.