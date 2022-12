Ex-Salkkarit-tähti Irina Isberg elää tällä hetkellä osittain opiskelijaelämää – kouluttautuu laulun ja hevosten parissa

– Minulla on tälläkin hetkellä agentti rapakon takana, mutta viisumini on ollut nyt katkolla. Mutta se, että on pitkä sarjakokemus Suomesta tai ylipäätään mistään, niin se on ollut itselle käyntikortti, joka aina huomioidaan ja josta ollaan kiinnostuneita. Vahvaa tv-kokemusta arvostetaan. On kuitenkin aina sellainen olo, että se on sellaista lottoamista, mutta ainakin on hyvät lähtökohdat. Jos lottorivi napsahtaa, että saa kansainvälisen roolin, niin tietää, että on mistä ponnistaa siihen, Isberg kertoi.