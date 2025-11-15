Yli kahdentuhannen ukrainalaisen sotilaan on arvioitu olevan Venäjän vankina.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteerinä toimiva entinen puolustusministeri Rustem Umjerov kertoo viestipalvelu Telegramissa Venäjän ja Ukrainan suunnittelevan jälleen mittavaa vankienvaihtoa. Asiasta uutisoivat muun muassa ukrainalainen uutistoimisto Ukrinform ja ukrainalaislehti Kyiv Independent.

Vankienvaihdon yksityiskohdista ja käytännön toteutuksesta on määrä sopia lähitulevaisuudessa. Vapautettavia vankeja odotetaan kotiin jouluksi, Umjerov kertoo viestissään.