Ex-kiekkoilija Matilda Rantanen, 27, oli julistamassa potilasta kuolleeksi – pian hän makasi viereisessä vuoteessa

Viimeisien pelivuosien aikana jääkiekon kanssa yhdistyi lääkäriksi opiskeleminen. Uraan mahtui myös vastoinkäymisiä vammojen suhteen. Rantanen kärsi viisi aivotärähdystä ja on ollut kahdesti leikkauksessa ristisidevamman takia. Viime vuonna tuli elämää muuttanut tapahtuma. Rantanen oli loukannut polvensa laskettelussa ja joutui leikkaukseen.

– Olen kuin suurin osa urheilijoista ja ajattelin, että se ratkeaa itsestään. Nostin jalkaa ylös, tein lisää kuntoutusharjoitteita ja ajattelin, että se on se, mikä on vialla. Minusta tuntui, että olin todella huonossa kunnossa, joten menin kuntosalille ja nostin jalan penkille ja tein pyörällä intervalliharjoituksia. Mutta mitä kovemmin harjoittelin, sitä huonommaksi oloni tuli. Se ei kuitenkaan toiminut hälytyskellona ja jatkoin vain, Rantanen sanoi.

"Anteeksi, mutta aion nyt pyörtyä"

– Sain maata lähiomaisten sängyllä kuolleen ihmisen vieressä. Se oli täysin absurdia. Makasin siinä ja näin elämäni kulkevan filmin lailla edessäni, koska en saanut henkeä. Katsoin sivulle ja näin kuolleen naisen vuoteella ja ajattelen, että minun on poistuttava täältä. Sanon, että en voi tehdä enää töitä ja minun pitäisi mennä kotiin, Rantanen kertoi.

– He veivät minua sairaalan, työpaikkani, läpi ja siinä minä makasin lääkärin vaatteissa happinaamari naamalla. Kun he tutkivat minut, tuli ilmi, että tilanne oli hengenvaarallinen. Siellä oli valtava veritulppa, joka oli liikkunut jalasta keuhkoihin ja tukkinut suuren suonen. Kärsin vaikeasta hapenpuutteesta ja sydämen vajaatoiminnasta. Se johti toissijaiseen sydän- ja keuhkoinfarktiin.

– Muutama päivä teho-osastolla on traumaattista kenelle tahansa. Kun olet lääkäri ja tiedät tarkalleen, mikä on sydänpysähdyksen riski ja tiedät, että useimmat vastaavassa tilanteessa olevat potilaat ovat kuolleet. Silloin tiedät kuinka vakavaa se on. En toivo sitä kenellekään.