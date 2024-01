Evan kysely: Kaksi kolmesta haluaa Suomen vähentävän taloudellisia siteitään Kiinaan

70 % vastaajista: Yhdysvallat on arvaamaton kumppani

Tulokset perustuvat noin 2 000 ihmisen antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin viime vuoden syyskuussa.

Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.