Vuoden 2025 Euroviisujen juontajat julki

Euroviisut kisataan Sveitsin Baselissa toukokuussa.

Vuoden 2025 Euroviisujen juontajat julkistettiin maanantaina 20. tammikuuta. Euroviisujen virallisella Instagram-tilillä kerrotaan, että laulukilpailun juontavat koomikko Hazel Brugger, tv-persoona Michelle Hunziker, sekä näyttelijä ja laulaja Sandra Studer.

Sveitsin yleisradioyhtiö SRG SSR:n mukaan juontajat symboloivat maalle ominaisia arvoja, kuten avoimuutta, monimuotoisuutta, sekä monikielisyyttä.

Hazel Brugger,31, on yhdysvaltalaissyntyinen stand-up -koomikko ja juontaja. Viisusivuston mukaan Brugger hurmaa katsojat kuivalla huumorillaan ja havainnointikyvyllään. Hänet on palkittu lukuisilla palkinnoilla niin Saksassa kuin Sveitsissäkin.

Michelle Hunziker47, on televisiotähti, joka on tehnyt ohjelmia muun muassa Saksassa ja Italiassa. Euroviisusivuston mukaan Hunziker on monipuolinen esiintyjä, joka tuo viisuihin kansainvälistä tunnelmaa.

Sandra Studer,55, on sveitsiläinen näyttelijä, laulaja ja juontaja. Hän osallistui maansa viisukarsintaan vuonna 1991 taiteilijanimellä Sandra Simó ja ylsi viidennelle sijalle kappaleellaan Canzane Per Te. Viisusivuston mukaan Studer on täydellinen juontaja vangitsemaan viisujen ainutlaatuisen hengen.