Euroviisujen esiintymisjärjestys julki – tällä paikalla Suomi esiintyy

Euroviisut järjestetään 7.–11. toukokuuta Ruotsin Malmössä. Windows95Manin No Rules! -kappaletta on esittämässä Suomen euroviisuedustaja Windows95Man , eli Teemu Keisteri ja myös laulaja Henri Piispanen .

Tänä vuonna finaalin äänestys avataan jo ennen ensimmäistä esiintyjää. Aikaisemmin yleisöäänestys on alkanut vasta, kun kaikki esitykset on nähty. Aivan ennennäkemätön tämä äänestyskäytäntö ei ole, sillä samanlainen koko illan äänestys on ollut käytössä myös vuosina 2010 ja 2011.