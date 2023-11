Euroopan parlamentti haluaa muutoksia ja lisää valtaa EU:lle

Lisää valtaa EU:lle

EU:n sääntöjen uudistamisesta on luvassa väistämättä keskustelu, kun keskustelu EU:n laajenemisesta etenee. Oletettavaa kuitenkin on, että jäsenmailla on paljon kriittistä sanottavaa ehdotuksiin, jotka vähentäisivät niiden valtaa.