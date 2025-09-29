Maksym Butkevych on journalisti, ihmisoikeusaktivisti ja sotilas.
Euroopan neuvoston jakaman Vaclav Havel -ihmisoikeuspalkinnon saaja on tänä vuonna ukrainalainen Maksym Butkevych.
Butkevych on journalisti, ihmisoikeusaktivisti ja sotilas. Hän ilmoittautui vapaaehtoisena Ukrainan asevoimien palvelukseen Venäjän hyökättyä maahan vuonna 2022.
Joukkojen komentajana toiminut Butkevych joutui venäläisten vangitsemaksi, mutta hänet vapautettiin viime vuonna vankien vaihdossa.
Palkinto on nimetty edesmenneen tshekkiläisen toisinajattelijan, näytelmäkirjailijan ja kommunismin ajan jälkeisen presidentin Vaclav Havelin mukaan. Palkinnon arvo on 60 000 euroa.
