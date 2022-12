Nobelin rauhanpalkinnot luovutetaan huomenna Oslossa ristiriitaisissa tunnelmissa

Yksi kolmesta palkitusta on ukrainalainen Center for Civil Liberties -järjestö. Sen johtaja Oleksandra Matvijtshuk on jo etukäteen ilmoittanut, ettei hän aio suostua yhteisiin haastatteluihin niin ikään palkitun venäläisen Memorial-ihmisoikeusjärjestön johtajan Jan Ratshinskin kanssa.