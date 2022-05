EU:ssa halua ohjata pakotteilla jäädytettyä omaisuutta Ukrainan jälleenrakentamiseen

Osalla jäsenmaista on vahvaa tahtoa antaa pakotteilla jäädytettyä omaisuutta Ukrainalle, ja asia nousi esiin valtiovarainministerien kokouksessa Brysselissä tiistaina.

– Esimerkiksi Suomen lainsäädäntö ei mahdollista varojen haltuunottoa, jos kyseessä on EU-sanktiot. Se on mahdollista vain rikoksiin liittyvien oikeusprosessien yhteydessä. Tämä on siis juridisesti vaativaa.