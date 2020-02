EU sopi toimista, joilla pyritään estämään aseiden virta Libyaan – siirtolaiskysymys herätti huolta

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan operaation tarkoituksena on katkaista asevienti Libyan sisällissodan molemmille osapuolille. Ulkoministerien tekemä päätös on poliittinen, eikä vielä ole tiedossa, milloin ensimmäiset alukset ryhtyvät toimiin uuden mandaatin alla.

Haaviston mukaan on myös liian aikaista arvioida sitä, millä tavoin Suomi mahdollisesti osallistuu operaatioon.

Siirtolaisten pelko rajaa toimia

EU:n valvonnan on määrä keskittyä itäiselle Välimerelle, jota kautta aseita kuljetetaan aseidenvientikiellosta huolimatta Libyaan. Tämä maantieteellinen rajaus tehtiin Itävallan rauhoittamiseksi. Itävalta vastusti aiemmin laivojen ottamista mukaan valvontatehtäviin, koska se pelkäsi tämän lisäävän siirtolaisten tuloa Eurooppaan. Unkari on ollut Itävallan kanssa samoilla linjoilla.

Meripartioinnista väännettiin pitkään

Ulkovallat sekaantuneet sisällissotaan

Aseidenvientikiellon pitävyys on katsottu elintärkeäksi Libyan tilanteen vakiinnuttamiseksi. Libyassa kansainvälisesti tunnustettua GNA-hallinto on joutunut sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukkojen hyökkäyksen kohteeksi. Haftarin hallinnassa on suuria alueita maan etelä- ja itäosissa.