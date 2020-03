EU pääsi sopuun Libyan asevientikieltoa valvovasta merioperaatiosta

Iriniksi nimetyllä operaatiolla pyritään katkaisemaan aseiden virta Libyaan, jossa on käyty repivää sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Asevientikiellon pitävyys on katsottu keskeiseksi seikaksi Libyan tilanteen vakauttamisessa.

AFP:n mukaan viimeiset auki olleet yksityiskohdat on saatu soviteltua EU-suurlähettiläiden pöydässä. Operaation on määrä alkaa kuun lopussa.

AFP:n mukaan Kreikka on luvannut ottaa vastaan operaation aikana mahdollisesti pelastettavat ihmiset.

Operaatiolla on yksivuotinen mandaatti, joka voidaan uusia. Operaation etenemistä tarkastellaan ministeritasolla kuitenkin neljän kuukauden välein, jotta pystytään seuraamaan, vetääkö operaatio puoleensa Eurooppaan pyrkijöitä.

Taustalla operaatio Sophia

Operaatio Irinissä on tietyssä mielessä kyse EU:n aiemman merioperaation Sophian elvyttämisestä, mutta uudella nimellä ja uudella mandaatilla. Eroa aiempaan on siinä, että nyt operaation ensisijainen tavoite on asevientikiellon valvonta.