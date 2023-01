Euroopan parlamentti äänesti uuden varapuhemiehen korruptiotutkinnan kohteeksi joutuneen Eva Kailin tilalle

Euroopan parlamentti on äänestänyt itselleen uuden varapuhemiehen korruptiotutkinnan kohteeksi joutuneen Eva Kailin tilalle. Tuore varapuhemies on luxemburgilainen sosiaalidemokraatti Marc Angel.

Angelin uskottiin kuitenkin jo ennalta voittavan, koska osalla parlamentin ryhmistä on ollut keskenään vallanjakoon liittyvä sopimus.

Mittava korruptiovyyhti

Media on kertonut poliisin havainneen Kailin isän pyrkineen poistumaan Sofitel-hotellista Brysselistä 750 000 euroa käteistä rahaa matkalaukussa. Sofitel on poliitikkojen suosiossa oleva hotelli Brysselin EU-korttelien kupeessa.

Lisäksi Kailin kotoa on löytynyt 150 000 euron edestä käteistä, ja myös hänen puolisonsa on jutussa epäiltynä. Muun muassa belgialaisen Le Soir -lehden mukaan puoliso on kertonut osallisuudestaan Marokkoon ja Qatariin liittyvään korruptioon.