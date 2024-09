EU:n saama tieto: Iran toimittanut Venäjälle ballistisia ohjuksia

Iranin ulkoministeriön edustaja on kiistänyt lehdistötilaisuudessa väitteet aseiden toimittamisesta.

– Iran on tärkeä kumppanimme, kehitämme kauppa- ja taloussuhteitamme, kehitämme yhteistyötämme ja vuoropuheluamme kaikilla mahdollisilla aloilla, mukaan lukien kaikkein herkimmillä aloilla.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal uutisoi perjantaina Yhdysvaltojen kertoneen liittolaisilleen, että Iran on toimittanut Venäjälle lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia.

Iran on jo aiemmin toimittanut Venäjälle lennokkeja, joita se on käyttänyt hyökkäyssodassa Ukrainassa. EU on toistuvasti asettanut pakotteita Irania vastaan tämän vuoksi.