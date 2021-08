EU:n henkilökorttiasetusta täydentävä lainmuutos astuu tänään voimaan – Henkilökorttia hakevalta otetaan jatkossa sormenjäljet

Keskeisimpänä muutoksena on se, että matkustusoikeudellisen henkilökortin hakijalta otetaan jatkossa sormenjäljet. Lisäksi kortin ulkoasua päivitetään niin, että suomalainen kortti on EU-asetuksen edellyttämällä tavalla yhtenäinen muiden EU-maiden henkilökorttien kanssa. Asetuksen tavoitteena on parantaa EU-maiden kansalaisten henkilökorttien luotettavuutta ja turvallisuutta.