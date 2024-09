EU:n Borrell: Israel ja Hizbollah lähes täysimittaisessa sodassa

– Kaikkien täytyy tehdä kaikkensa tämän pysäyttämiseksi, Borrell sanoi peräänkuuluttaen ratkaisua New Yorkista.

Israel on iskenyt viime aikoina kovaan tahtiin Libanonin puolelle, jossa se sanoo iskujensa kohdistuneen Hizbollah-kohteisiin.

Ranska on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta Libanonin tilanteen vuoksi tälle viikolle. Pyynnön on esittänyt Ranskan ulkoministeri Jean-Noel Barrot , joka kertoi asiasta YK:n yleiskokoukselle maanantaina.

Libanon: Iskut uhanneet yhteiskuntajärjestystä

Hariri kertoi yleiskokoukselle, että iskuja on kohdistettu asuinalueille ja ihmiset yrittävät paeta päästäkseen turvaan.

– Tämä on vahingoittanut maamme taloutta ja uhannut yhteiskuntajärjestystämme, varsinkin kun useat maat ovat pyytäneet kansalaisiaan poistumaan maastamme, hän sanoi uutiskanavan mukaan.

"Lukemattomat lapset ovat vaarassa"

Israelin maanantaiset iskut ovat Libanonin terveysministeriön mukaan surmanneet lähes 500 ihmistä, joista yhteensä ainakin noin sata on ollut naisia ja lapsia.

Hänen mukaansa sekä Libanonissa että Israelissa on lasten keskuudesta raportoitu psyykkisestä ahdingosta, joka on raporttien perusteella hälyttävällä tasolla. Tämä ei Russellin mukaan johdu pelkästään siitä, että lapset ovat joutuneet jättämään kotinsa äkillisesti, vaan myös pommituksista ja ilmaiskuista, joista on tullut heidän jokapäiväistä todellisuuttaan lähes vuoden ajan.