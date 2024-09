Räjähdykset Libanonissa: Jos tämä hyväksytään, on Pandoran lipas avattu, sanoo ulkoministeri

Libanon on syyttänyt räjähdyksistä Israelia. Bou Habibin mukaan Israel on rikkonut hyökkäyksillään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden perusperiaatteita.

– On sotarikos tehdä väkivaltaa, jonka tarkoituksena on kylvää kauhua siviilien keskuudessa, hän lisäsi ja toisti vaatimuksensa riippumattomasta ja läpinäkyvästä tutkinnasta.

Yhdysvallat ja Britannia ripittivät Hizbollahia

Turvallisuusneuvosto on ollut perjantaina kokoontuneena, sillä Algeria oli pyytänyt hätäistuntoa Libanonissa tällä viikolla tapahtuneiden viestintälaitteiden räjähdysten vuoksi.

Hizbollah on syyttänyt räjähdyksistä Israelia ja vannonut kostavansa iskut. Israel ei tyypilliseen tapaansa ole myöntänyt tai kiistänyt olevansa räjähdysten takana, mutta sitä on yleisesti pidetty iskujen tekijänä. Israel on myös tällä viikolla kertonut lisäävänsä sotilaallista toimintaansa Libanonin suunnalla.