EU-maiden ulkoministerit kokoustavat Brysselissä – aiheina Ukraina ja Valko-Venäjä

Keskustelua qatarilaisministerin kanssa on tarkoitus käydä muun muassa Afganistanin tilanteesta. Qatarin ihmisoikeustilanteessa ja vierastyöläisten oloissa on ongelmia, mutta maa on ollut keskeisessä roolissa elokuun evakuoinneissa Kabulista ja mahdollistanut keskusteluyhteyden ylläpidon Talebaniin, sanotaan ulkoministeriön tiedotteessa.