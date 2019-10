EU-maat vahvistivat: Brexitissä alkaa ratkaiseva loppurutistus

Huippukokouksia johtava Donald Tusk loivensi aiemmin perjantaina vaatimustaan tämänpäiväisestä takarajasta vedoten lupaaviin merkkeihin. Tusk on aiemmin vaatinut, että uskottava ehdotus pitäisi saada pöydälle tähän päivään mennessä tai muutoin ensi viikon huippukokouksessa ei ole mahdollista saada aikaan sopimusta.

– Olen saanut lupaavia signaaleja Irlannin pääministeriltä (Leo Varadkar), että sopimus on vielä mahdollinen, Tusk sanoi perjantaina.

"Polku mahdolliseen sopimukseen nähtävillä"

Varadkar ja Britannian pääministeri Boris Johnson julkaisivat eilen tapaamisensa jälkeen lausunnon, jossa pitivät sopimuksen saavuttamista vielä mahdollisena. Lausunnon mukaan "polku mahdolliseen sopimukseen on nähtävillä".

– Menestys ei tietenkään ole taattua, ja aikaa ei käytännössä enää ole. Mutta pieninkin mahdollisuus on käytettävä hyväksi. Sopimukseton brexit ei koskaan ole EU:n valinta, Tusk sanoi.

Sopimuksella tai ilman

Britannia on jättämässä Euroopan unionin lokakuun viimeisenä päivänä. Pääministeri Johnson on korostanut, että tämä tapahtuu joko sopimuksella tai ilman.

Britannian parlamentti on edellyttänyt, että ratkaisun pitää löytyä 19. lokakuuta mennessä eli takarajana on ensi viikon lauantai. Jos siinä ei onnistuta, Johnsonin olisi haettava lisäaikaa maan EU-erolle. Edelleen on kuitenkin myös mahdollista, että Britannia jättää unionin ilman sopimusta.