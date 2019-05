EU-komission puheenjohtaja: Olli Rehn ja Erkki Liikanen olisivat erinomaisia EKP:n johtoon

– He ovat hyviä ystäviäni. Jos haluat olla avuksi ystäville, älä tue heitä liian paljon. Mutta he kaksi olisivat totta kai erinomaisia, koska heillä on kaikki, mitä EKP:n pääjohtajalla pitää olla. Mutta on ranskalaisia, saksalaisia ja muita.