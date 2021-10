EU-huippukokous tänään: Energian hinnat pöydällä – myös oikeusvaltiokysymykset esillä

Energiakeskustelu on mutkikasta, koska EU-maiden välillä on paljon eroja siinä, millä tavalla tuotettua energiaa ne käyttävät.

Ydinvoiman ja kaasun kannattajat eri leireissä

Ydinvoiman ja kaasun kohtaloa kestävien rahoitustuotteiden määritelmässä on punnittu komissiossa. Financial Timesille puhunut rahoituspalveluista vastaava komissaari MaireadMcGuinness kertoi, että pohdinta viivästyy, mutta vuoden loppua kohden paineet kasvavat asian ratkaisemiseksi.

Taksonomialla on merkitystä, koska sillä pyritään ohjaamaan sijoituksia tukemaan ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä hankkeita. Jos esimerkiksi ydinvoima jää kestävyysmääritelmän ulkopuolelle, on pelkona, että siihen kohdistuvat investoinnit kallistuisivat.

Oikeusvaltiokysymykset nousivat agendalle

Puolan perustuslakituomioistuin linjasi tässä kuussa, että EU:n perussopimusten artikloista osa on ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Linjaus kyseenalaisti näin EU-oikeuden aseman Puolassa ja oli poikkeuksellinen, koska EU-oikeudella on ensisijaisuus suhteessa kansalliseen lakiin.

Parlamentti hoputtaa komissiota

Ehdollisuus on ollut voimassa tämän vuoden alusta alkaen, mutta sitä ei ole vielä käytetty. Puola ja Unkari ovat tehneet valituksen mekanismista Euroopan unionin tuomioistuimeen, jossa asian käsittely on vielä kesken.

Uudet Valko-Venäjä-pakotteet pohdinnassa

EU-huippukokous on kaksipäiväinen, ja huomenna on luvassa keskustelu maahanmuutosta. Ajankohtaisena pulmana on hankala tilanne Valko-Venäjän vastaisilla EU-rajoilla, joille on viime kuukausien aikana tullut runsaasti siirtolaisia.