Etla: Venäjä-pakotteista ei synny talouskriisiä Suomeen

Venäjän merkitys Suomen taloudelle on suurempi kuin useimmilla muilla EU-mailla, mutta se on ajan saatossa vähentynyt, toteaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) muistiossaan. Sekä maiden välinen kauppa että tytäryhtiöiden kautta tapahtuva paikallinen läsnäolo on pienentynyt.