Etelä-Karjalan uusista koronatartunnoista puolet on peräisin Venäjältä

Etelä-Karjalan ja Venäjän välillä on normaalisti paljon rajaliikennettä, mutta koko korona-ajan liikenne on ollut vähäistä.

Venäjän tautitilanne on paha

Raasakan mukaan tartuntamäärien kasvua voi selittää sekin, että Venäjällä tautitilanne on paljon Suomea vaikeampi. Venäjällä on Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan todettu liki 1,9 miljoonaa koronatartuntaa, ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 32 000 ihmistä.