Etätyö sai rinnalleen etätetin, jotta korona-ajan koululaisetkin pääsevät työharjoitteluun: "Loistavia tuloksia", vaikka yksi asia harmittaa

Koululaisten on entistä vaikeampi löytää tet-harjoittelupaikkoja, sillä korona on sulkenut monen firman ovet työelämään tutustujilta. Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, joka on tet-harjoittelun takana alunperinkin, alkoi kehittää etäTET-mallia.