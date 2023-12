Etätöitä ja autokaaos edessä: Lähes koko pk-seudun julkinen liikenne pysähtyy vuorokaudeksi, vain yksi yhtiö ei työtaistelussa

Helsingin Seudun Liikenteen viestinnän asiantuntijan Johannes Laitilan mukaan työtaistelussa ovat mukana kaikki suurimmat HSL:n liikennöitsijät, Nobina, Koiviston Auto sekä Pohjolan Liikenne, sekä muutamia linjoja liikennoivät Savonlinja Oy ja V-S Bussipalvelut Oy.

Työtaistelussa on mukana myös muiden Suomen suurten kaupunkien bussiliikennöitsijöitä sekä esimerkiksi Keski-Uudenmaan seudun bussiliikennettä hallinnoiva Korsisaari, jonka kyytiin on päässyt myös HSL:n lipuilla. Nyt näitäkään busseja on turha torstaina pysäkillä odotella, jos lakot toteutuvat.