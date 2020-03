Nettihautajaiset koronaviruksen takia? Yhdysvalloissa järjestetään sinaustilaisuuksia etäyhteyden välityksellä: "Meille on tärkeintä henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuus"

Koronaepidemian takia monella alalla joudutaan pohtimaan uusia ratkaisuja ja toimintatapoja poikkeuksellisen tilanteen edessä. Näin on myös hautaustoimistojen kohdalla. Yhdysvalloissa hautajaisia on järjestetty jopa etäyhteyden välityksellä.

Yhdysvaltain Buffalon kaupungissa toimivan hautaustoimiston palveluihin on kuulunut jo pidemmän aikaa nettihautajaiset, mutta nyt koronaepidemian aikaan palvelumuoto on joidenkin kohdalla ainoa vaihtoehto.

– Meille on tärkeintä henkilökuntamme ja asiakkaidemme turvallisuus, joten meidän on pakko miettiä erilaisia ratkaisuja, kertoo hautausyrittäjä Tameka Dixon.

– Tuhkaus on myös vaihtoehto, jos perhe on huolissaan koronaviruksesta, mutta meillä on muitakin vaihtoehtoja tarjolla. Teknologia mahdollistaa hautajaisten suorana lähetyksenä lähettämisen etänä oleville vieraille, kertoo yrittäjä Rinaldo Moss.